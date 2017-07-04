Филипп Киркоров приехал на свадьбу в Баку – ВИДЕО

2017-07-04 11:56 | www.oxu.az | 9

Народный артист России Филипп Киркоров приехал в Азербайджан, передает Oxu.Az.

«Буквально на вечер и ночь отлучался от любимых детей из Парижа в Баку, поздравить близких друзей с днём рождения и с днём свадьбы, совместить любимую работу и приятные минуты в компании дорогих друзей, и обратно в Париж к своим.

Разрываюсь на части, как все успеть? И так последние 30 лет, да что уж 30, все 50 лет живу в таком режиме, может, поэтому так много успел и, увы, так много пропустил», - пишет Ф.Киркоров.

Отметим, что Ф.Киркоров примет участие в международном музыкальном фестивале «Жара», который пройдет с 27 по 30 июля.

A.C.

