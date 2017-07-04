"Гранатовый сад" из Азербайджана показали в Чехии (ФОТО)

2017-07-04 11:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа "Nar bağı" ("Гранатовый сад") представлен на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), сообщили Trend Life на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фильм был показан в рамках конкурсной программы фестиваля "К Востоку от Запада". В рамках показа режиссер Ильгар Наджаф ответил на вопросы представителей зарубежных СМИ и зрителей.

Кинокартина совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film" снята при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Авторами сценария фильма являются Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф.

Роли в фильме исполнят Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

(Автор: Джани Бабаева)