Международный банк Азербайджана представляет кампанию «1+1» по депозитным сейфам

2017-07-04 11:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) предоставляет возможность своим клиентам держать деньги, драгоценности и важные документы в безопасных условиях в период летнего отдыха.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, новая банковская кампания «1+1» дарит уникальный шанс своим клиентам передать на момент отпусков все самое важное на хранение Международному банку Азербайджана.

Клиентам, арендовавшим депозитный сейф на срок до одного месяца, последующая месячная аренда предоставляется бесплатно. Кампания проводится в период 5 июля – 4 августа.

Депозитные сейфы различных размеров можно арендовать в головном офисе банка, а так же в филиалах Баку и Гянджи. Указанные депозитные сейфы имеют самую надежную систему безопасности. Международный банк Азербайджана является первым банком в стране, применившим систему автоматических депозитных сейфов.

Минимальный срок аренды сейфов – 1 день, максимальный – 1 год. Месячная арендная плата за депозитный сейф стартует с 20 манатов и меняется в зависимости от размеров. Подробнее: https://www.ibar.az/az/service-network/deposit-box/

О других продуктах и услугах МБА, являющегося современным государственным банком страны, можно узнать посредством 36 филиалов и 40 отделений банка, веб-сайта www.ibar.az, Информационного центра 937, а так же официальной страницы в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.