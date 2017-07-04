На подмосковной базе отдыха нашли останки человека в мангале

2017-07-04 11:52 | www.apa.az | 4

Останки человека обнаружили в мангале на базе отдыха в Солнечногорском районе Московской области.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в правоохранительных органах региона.



«Сторож базы отдыха почувствовал неприятный запах горелого. Во время обхода территории он обнаружил в мангале рядом с одним из домиков обугленные части человеческого тела и вызвал полицию. Неподалеку в кустах была обнаружена голова человека без ушей — они находились в мангале», — сказал представитель органов.

Он отметил, что в скором времени были установлены подозреваемые в преступлении — они в состоянии опьянения спали в домике, рядом с которым стоял мангал.

«В этом помещении были обнаружены предполагаемые орудия преступления — топор, молоток, пила. Также в домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь», — пояснил он.

Он отметил, что правоохранители выехали по месту жительства подозреваемых. По его словам, в их жилище также были обнаружены, предположительно, следы крови. По данным собеседника агентства, подозреваемые задержаны. Правоохранители выяснили, что один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане, добавил источник. По его словам, причиной преступления мог стать бытовой конфликт.

«Проводится комплекс оперативных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключил он.



