В Нахчыване войска ПВО подняты по боевой тревоге – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-04 12:02 | www.oxu.az | 7

В соединениях и частях Отдельной общевойсковой армии, расположенной в Нахчыванской АР, были проведены тактические учения подразделений ПВО с боевыми стрельбами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, учения, к которым также были привлечены другие специальные подразделения зенитно-ракетных, артиллерийских войск и войск ПВО, были начаты сигналом «тревога», предотвращением первых ударов условного врага с воздуха, ведением боевой работы в пунктах управления и командования.

Подразделения ПВО, которые во время расположения мотострелковых подразделений обеспечивают их защиту от воздушной атаки, прошлись маршем и вышли районы дислокации, заняли огневые и стартовые позиции.

После получения подразделениями боевого задания было принято решение оценить обстановку и смоделировать координацию действий ПВО с оборонительными заданиями. Была отражена атака условного противника на подразделения, которые совершали передислокацию во время марша, а также обеспечено безопасное выдвижение колон в районы дислокации.

На этапе боевых стрельбищ были отработаны выстрелы в движении, и после занятия позиций. Воздушные и наземные цели условного врага были уничтожены передвижным зенитно-ракетным комплексом «Стрела 3» и 23-мм зенитными установками. К учениям также были привлечены 120-мм гранатометы.

А.М.