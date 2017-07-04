Беларусь и Азербайджан проводят конкурс совместных научно-технических проектов

2017-07-04 11:45 | www.trend.az | 6

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальная академия наук Азербайджана проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2018-2019 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ. Заявки принимаются с 1 июля по 15 сентября по аграрным, биомедицинским и фармакологическим направлениям. Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также письменные обязательства по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50% от общего объема планируемых на эти цели средств. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ до 15 сентября в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах. Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Азербайджана о научно-техническом сотрудничестве от 3 июня 2010 года.