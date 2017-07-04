Unibank усовершенствовал Интернет-банкинг для корпоративных клиентов

2017-07-04 11:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Теперь, клиенты Unibank, которые являются как юридическими лицами, так и частными предпринимателями смогут, не приходя в банк, осуществлять расчетные платежи и бюджетные транзакции. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, обновленная услуга Интернет-банкинг позволяет владельцам бизнеса следить за своими счетами в любом месте и в любое время, быстро, легко и безопасно.

Какие же новшества ждут клиентов в Интернет-банкинг?

- Внутри страны и внутрибанковские операции имеют больше возможностей, адаптированы согласно индивидуальным потребностям каждого клиента. Внедрение новых функций, возможность одновременного ввода нескольких подписей упростил работу как юридических лиц, так и частных предпринимателей;

- Графа “Бюджетные платежи (DSMF/Налоги/Таможня и другие)” стала проще в использовании;

- Функции графы “Azercell” усовершенствовались и стали проще;

- В графу “Переводы зарплат” добавлены новые возможности;

- Предоставлен широкий выбор при авторизации и идентификации;

- Добавлена возможность получения подтвержденного варианта оплат в любое время.

Как зарегистрироваться?

Теперь, процесс регистрации в Интернет-банкинг стал более проще и безопасным. Отныне, юридические лица и частные предприниматели смогут подключиться к услуге не только с помощью Google Authenticator, но и через ASAN İmza. Обе возможности подключения дают клиенту право подписания всех документов.

Почему вы должны выбрать Интернет-банкинг Unibank?

Бесплатный:

-Подключение к услуге Интернет-банкинг бесплатно;

Возможны переводы всех видов:

-Услуга Интернет-банкинг наряду с совершением перевода со счета клиента в одном филиале на другой счет в другом филиале, позволяет совершить конвертацию между счетами, а также дает возможность для осуществления зарубежных переводов.

Информирует:

- Клиент получает возможность получения информации о переводах, о счетах и движениях по счету.

Для всех:

Услугой Интернет-банкинг наряду с юридическими лицами могут пользоваться и частные предприниматели;

Безопасен:

- Интернет-банкинг, основанный по современным технологиям дает гарантию безопасного и конфиденциального проведения банковских операций.

Интернет –банкинг безопасность и удобство всегда на 1-ом месте!