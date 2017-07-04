Министр примет граждан в Шеки

2017-07-04 12:10 | www.oxu.az | 4

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде 7 июля в 12:30 примет в городе Шеки граждан Шекинского, Огузского, Габалинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов, ответит на интересующие их вопросы по поводу качества оказываемых населению услуг в сфере телекоммуникаций, интернета, радио, телевидения и связи, культуры обслуживания.

Как передает Oxu.Az, граждане могут написать на электронную почту mincom@mincom.gov.az, обратиться в Call-центр «1655» или позвонить по номеру (994 12) 598 38 18 (звонок из регионов бесплатный).

В то же время граждане, желающие прийти на прием, будут обеспечены транспортными средствами, почтовыми и телефонными узлами по месту проживания. Для этого следует позвонить по следующим номерам:

В Шекинском районе 024 2448790

В Огузском районе 024 2152999

В Габалинском районе 024 2052599

В Гахском районе 024 2552980

В Загатальском районе 024 2252999

В Балакенском районе 024 2951700

Л.А.