"ASAN viza” будет применяться и в таможенно-пропускных пунктах - министр

2017-07-04 11:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Система "ASAN viza" в Азербайджане совершенствуется, и получить электронную визу можно будет в течение трех часов. Данная система будет применяться не только в аэропортах, но и в таможенно-пропускных пунктах. Об этом министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал на встрече с вице-президентом Ирана, председателем Организации культурного наследия, ремесел и туризма Захрой Ахмадипур.

Министр отметил, что связи между двумя соседними и дружественными странами развиваются по нарастающей, и президенты обоих государств проделали очень большую работу в этом направлении. По поручению Президента Азербайджана стала применяться система "ASAN viza", которая упростила поездки иранских туристов в Азербайджан. Отныне иранским туристам, желающим приехать в Азербайджан из любого города этой страны, нет необходимости обращаться в консульство в Тегеране, и они могут получить визу по интернету.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)