Начался суд над бывшим главврачом Наркологического диспансера города Баку

2017-07-04 12:02 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по уголовному делу обвиняемого в коррупции бывшего главного врача Наркологического диспансера города Баку Гусейна Гасанова и регистратора диспансера Матанат Шамчиевой.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева прокурор зачитал обвинительный акт.

Выразивший отношение к обвинению Г.Гасанов не признал себя виновным. Он сказал, что не поручал другой обвиняемой Матанат Шамчиевой брать взятки.

М.Шамчиева частично признала себя виновной. По ее словам, бывший главный врач поручал ей брать взятки у пациентов.

Затем на процессе показания дали свидетели. Они сказали, что в курсе истории со взятками.

Процесс продолжится 13 июля.

Отметим, в феврале текущего года на основании поступивших на «Горячую линию 161» жалоб граждан о том, что в Наркологическом диспансере города Баку требуют деньги для выдачу справки о нахождении на учете, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и Министерство здравоохранения провели расследование. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий появились основания утверждать, что в январе-феврале 2017 года главный врач Наркологического диспансера города Баку Гусейн Гасанов через регистратора диспансера Матанат Шамчиеву требовал у различных граждан определенную сумму денег взамен на выдачу справки о нахождении на учете. Общий объем потребованной у граждан взятки составил 3190 манатов. В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело.

Они обвиняются по статье 311.1 (получение взятки), решением суда они были арестованы.