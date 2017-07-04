® Международный банк Азербайджана представляет кампанию «1+1» по депозитным сейфам!

2017-07-04 12:07 | www.apa.az | 4

Международный банк Азербайджана предоставляет клиентам возможность держать деньги, драгоценности и важные документы в безопасных условиях в период летнего отдыха.

Новая банковская кампания «1+1» дарит уникальный шанс клиентам передать на момент отпусков все самое важное на хранение Международному банку Азербайджана. Клиентам, арендовавшим депозитный сейф на срок до 1 месяца, последующая месячная аренда предоставляется бесплатно. Кампания проводится в период 5 июля – 4 августа.

Депозитные сейфы различных размеров можно арендовать в головном офисе банка, а так же в филиалах Баку и Гянджи. Указанные депозитные сейфы имеют самую надежную систему безопасности. Международный банк Азербайджана является первым банком в стране, применившим систему автоматических депозитных сейфов.

Минимальный срок аренды сейфов – 1 день, максимальный – 1 год. Месячная арендная плата за депозитный сейф стартует с 20 AZN и меняется в зависимости от размеров. Подробнее: https://www.ibar.az/az/service-network/deposit-box/.

О других продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, являющегося современным государственным банком страны можно узнать посредством 36 филиалов и 40 отделений банка, веб-сайта www.ibar.az, Информационного центра 937, а так же официальной страницы в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.