В Азербайджане несколько человек получили солнечный удар

2017-07-04 12:25 | www.oxu.az | 4

В Губинском районе два человека обратились в больницу из-за солнечного удара.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 18-летний житель села Хиль Гусарского района Амид Гасалиев и житель Гусарского района, 63-летний житель Губинского района Алик Шыхалиев были доставлены в отделение реанимации. А.Гасаналиев после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой. Лечение А.Шихалиева продолжается.

В Центральную больницу Хачмазского района также было совершено обращение по поводу солнечного удара. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

A.M.

