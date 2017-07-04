Нефтяная корзина ОПЕК 3 июля подорожала

2017-07-04 12:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК третьего июля составила 46,89 доллара за баррель, что на 1,36 доллара больше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цены на нефть во вторник демонстрируют положительную динамику.

По состоянию на 11:43 вторника, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,5 процента - до 49,5 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,89 процента — до 46,91 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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