Скончался известный азербайджанский актер Тельман Алиев (ФОТО)

2017-07-04 12:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 70 году жизни скончался известный азербайджанский актер, заслуженный артист Тельман Алиев, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики. Актер скончался от сердечной недостаточности.

Тельман Алиев родился 1 ноября 1947 года в Гяндже. В 1982 году окончил культурно-просветительский факультет Государственного института искусств. На протяжении более тридцатилетней творческой деятельности запомнился яркими ролями в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков на сцене Гянджинского государственного драматического театра и Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, в кино и сериалах, среди которых такие картины как "Кровавый январь", "Ходжа", "Агабековы", "Боль не заканчивается", "Танцы бабочек", "Привет с того света", "Чертик под лобовым стеклом", "Тайна крепости" и другие.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)