В Мингячевире и Хырдалане произошли ДТП со смертельным исходом

2017-07-04 12:09 | www.apa.az | 4

В Мингячевире и Хырдалане произошли аварии.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 3 июля около 15:00 столкнулись автомобили марок ВАЗ, за рулем которых находились житель Мингячевира Мушвиг Юсифов и житель Евлаха Расим Исмаилов.

В результате ДТП скончалась находившаяся в машине мать М.Юсифова Гызпери. Другие пассажиры и Р.Исмаилов были госпитализированы.

3 июля около 13:00 в городе Хырдалан автомобиль марки «Toyota», за рулем которого находился житель Сумгаита Халил Исаев, врезался в припаркованный у дороги КамАЗ Фаига Бадалова, который ремонтировал машину. В результате Ф.Бадалов скончался на месте.

По факту ведется расследование.