Сын заслуженного артиста рассказал о смерти отца

2017-07-04 12:34 | www.oxu.az | 4

Как сообщалось, сегодня утром скончался заслуженный артист Азербайджана Тельман Алиев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, сын актера Вугар Алиев рассказал о смерти своего отца.

«Он уже долгое время проходил лечение, чувствовал себя хорошо. Но вчера ему вдруг стало плохо, отвезли его к врачу. Утром он уже не мог говорить. Врачи говорят, что причиной смерти стал сердечный приступ».

По словам сына, поминки пройдут в доме заслуженного артиста. Тельман Алиев будет похоронен либо в Баку, либо в родной Гяндже.

Отметим, что Тельман Алиев родился 1 ноября 1947 года в Гяндже. Исполнил различные роли на сцене Гянджинского государственного драматического театра и Академического национального драмтеатра.

Аллах рехмет элесин!

А.С.

