Кыргызстан готов поделиться с Таджикистаном опытом по переходу на ЦТВ

2017-07-04 12:26 | www.trend.az | 6

«Мы готовы поделиться приобретенным опытом по переходу на цифровое телерадиовещание. Финансовые средства необходимы, но важнее этого в этом вопросе является профессиональная команда», — сказал первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев в ходе встречи с делегацией из Таджикистана, прибывшей для изучения практического опыта по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание, передает Кabar.

Таджикскую делегацию представляли первый заместитель председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Махмадшариф Бобишозода, заместитель генерального директора «Таджиктелерадиоком» Исфандиёр Саъдулло, член комитета Парламента Таджикистана по международным делам, международным организациям и СМИ Мухаббатшо Рузадоров, член Ассоциации независимых вещателей Зинатулло Исмаилзода, исполнительный директор общественной организации «Хома» Шахло Абокирова и Абдумалик Кадиров директор «Интерньюс Таджикистан».

Абулгазиев информировал о всех этапах по переходу на цифровое вещание, о проведенной работе по реализации правительственной Программы по переходу на цифровое телерадиовещание, проблемах и вопросах обеспечения техническим оборудованием.

«Кыргызская Республика перешла на цифровое вещание 15 мая 2017 года. В первую очередь мы информировали население, в течении трех лет проводились информационно-разъяснительные работы. Была создана государственная комиссия, привлечены органы местного самоуправления, гражданское общество, общественные организации, теле радио специалисты», — информировал первый вице-премьер.

Представители таджикской делегации выразили благодарность за готовность оказать поддержку по переходу на ЦТВ.

«Между нашими странами налажены добрососедские отношения. Кыргызстан очень динамичен в своем развитии. Мы хотим изучить опыт вашей страны в внедрении цифрового телерадиовещания», — сказал член комитета Парламента Таджикистана по международным делам, международным организациям и СМИ Мухаббатшо Рузадоров.

Как отметили гости, изучение таджикской делегацией практического опыта по переходу на цифровое телерадиовещание в КР вызвано тем, что Кыргызстан успешно и своевременно перешел на цифровое телерадиовещание.