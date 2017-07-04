29 выпускников Бакинской высшей школы нефти будут работать на НПЗ STAR

2017-07-04 12:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с выпускниками БВШН, которые вскоре начнут работать на предприятии STAR Refinery компании SOCAR Turkey, а также со студентами Высшей школы, которые будут проходить практику на предприятиях компании в Турции. Как говорится в сообщении БВШН, распространенном во вторник, в ближайшее время в эту страну отправятся 29 выпускников и 20 студентов БВШН.

Во встрече приняли участие ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, вице-президент SOCAR по режиму, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов, вице-президент компании по стратегическому развитию Тофик Гахраманов, вице-президент по переработке Давид Мамедов, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, председатель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, директор Института нефтехимических процессов, академик Вагиф Аббасов, генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A. Ş. Заур Гахраманов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли, руководитель департамента по работе с персоналом SOCAR Turkey Динара Мамедова, менеджер отдела по подбору и работе с кадрами компании STAR Refinery Анар Сулейманов, сотрудники департамента по работе с персоналом SOCAR Turkey Озай Унсал, Серда Окумуш, Лейла Ахундзаде, Бахруз Бабаев, а также преподаватели БВШН, студенты и их родители.

Приветствуя участников встречи, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поздравил выпускников БВШН с началом профессиональной карьеры и пожелал им больших успехов. Он отметил, что БВШН наладила тесное сотрудничество со многими международными нефтяными компаниями, в рамках которого студенты вуза проходят производственную практику в этих компаниях. Говоря об успешном партнерстве вуза с SOCAR, ректор сообщил, что для студентов БВШН ежегодно организуются стажировки на предприятиях компании, в том числе в SOCAR Turkey и Petkim. Эльмар Гасымов выразил благодарность руководству SOCAR за предоставленные возможности.

«Эта инициатива является одним из ярких примеров дружбы, которая связывает Азербайджан и Турцию. Я горжусь тем, что выпускники Высшей школы будут работать в одной из самых престижных компаний региона», – сказал он.

Председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Иса Габиббейли поздравил выпускников БВШН и отметил ее успехи в подготовке специалистов международного уровня, владеющих английским языком. Вице-президенты SOCAR Халик Мамедов, Тофик Гахраманов, Давид Мамедов и вице-президент BP Бахтияр Асланбейли, в частности, выразили уверенность в том, что выпускники БВШН, которые будут работать в STAR Refinery, станут в будущем одними из лучших специалистов в нефтегазовой области и смогут внести вклад в развитие отрасли как в Турции, так и в Азербайджане.

Говоря об успехах Высшей школы в развитии международных связей, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал остановился на сотрудничестве БВШН с зарубежными университетами, компаниями и организациями. Именно достижения в этой сфере, по его словам, помогут вузу стать одним из ведущих международных высших учебных заведений. Отметив динамичное развитие прочного и долгосрочного сотрудничества между двумя братскими странами в различных сферах, посол подчеркнул, что это сотрудничество особо успешно в области науки и образования.

Гендиректор SOCAR Turkey Enerji A. Ş. Заур Гахраманов рассказал об основных этапах развития и главных направлениях деятельности компании, а также успехах в реализации крупных международных проектов в Турции. Он также проинформировал о программах компании по организации стажировки студентов и трудоустройству молодых специалистов, процессе отбора кандидатов для участия в этих программах, условиях работы и прохождения производственной практики.

«С самого начала мы стали свидетелями большого интереса студентов и руководства БВШН к этим программам. Всего мы получили более 220 заявок из Высшей школы, 173 человека приняли участие в тестовых экзаменах, и 48 были приглашены на собеседование. В результате строгого и тщательного отбора на работу в компании были выбраны самые талантливые и способные студенты», – сказал Заур Гахраманов.

Студенты БВШН поблагодарили ректора Эльмара Гасымова за предоставленные возможности и условия, созданные для их учебы и профессионального развития. Выступившие на встрече родители студентов говорили о том, что гордятся успехом своих детей, и выразили благодарность руководству Высшей школы за внимание и заботу о студентах вуза и высокий уровень организации учебного процесса.