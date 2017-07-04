® Unibank усовершенствовал Интернет банкинг для корпоративных клиентов

2017-07-04 12:13 | www.apa.az | 4

Теперь, клиенты Unibank, которые являются как юридическими лицами, так и частными предпринимателями смогут не приходя в банк осуществлять расчетные платежи и бюджетные транзакции. Обновленная услуга Интернет-банкинг позволяет владельцам бизнеса следить за своими счетами в любом месте и в любое время, быстро, легко и безопасно!

Какие же новшества ждут клиентов в Интернет-банкинг?

-Внутри страны и внутрибанковские операции имеют больше возможностей, адаптированы согласно индивидуальным потребностям каждого клиента. Внедрение новых функций, возможность одновременного ввода нескольких подписей упростил работу как юридических лиц, так и частных предпринимателей;

-Графа “Бюджетные платежи(DSMF/Налоги/Таможня и другие)” стала проще в использовании;

-Функции графы “Azercell” усовершенствовались и стали проще;

-В графу “Переводы зарплат” добавлены новые возможности;

-Предоставлен широкий выбор при авторизации и идентификации;

-Добавлена возможность получения подтвержденного варианта оплат в любое время.

Как зарегистрироваться?

Теперь, процесс регистрации в Интернет-банкинг стал более проще и безопасным. Отныне, юридические лица и частные предприниматели смогут подключиться к услуге не только с помощью Google Authenticator, но и через ASAN İmza. Обе возможности подключения дают клиенту право подписания всех документов.

Почему вы должны выбрать Интернет-банкинг Unibank?

Бесплатный:

-Подключение к услуге Интернет-банкинг бесплатно;

Возможны переводы всех видов:

-Услуга Интернет-банкинг наряду с совершением перевода со счета клиента в одном филиале на другой счет в другом филиале, позволяет совершить конвертацию между счетами, а также дает возможность зарубежных переводов.

Информирует:

- Клиент получает возможность получения информации о переводах, о счетах и движениях по счету.

Для всех:

Услугой Интернет-банкинг наряду с юридическими лицами могут пользоваться и частные предприниматели;

Безопасен:

- Интернет-банкинг, основанный по современным технологиям дает гарантию безопасного и конфиденциального проведения банковских операций.

Интернет –банкинг безопасность и удобство всегда на 1-ом месте!

Unibank – банк для всех и каждого!