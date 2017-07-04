В Азербайджанской Государственной филармонии будет проведен вечер классической музыки

2017-07-04 12:15 | www.apa.az | 4

7 июля в Азербайджанской Государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоится вечер классической музыки.

Как сообщает АПА, вечер будет проведен с участием Азербайджанского Государственного Симфонического оркестра им.У.Гаджибекова под управлением заслуженного деятеля искусств АР Эльшада Багирова и заслуженного артиста АР Фуада Ибрагимова.

Солировать будут народный артист СССР и АР, профессор Фархад Бадалбейли, народная артистка АР, профессор Егяна Ахундова и народный артист АР Мурад Адыгезалзаде.



В программе прозвучат Концерт №2 для фортепиано с оркестром и Сюита №2 для двух фортепиано Сергея Рахманинова.

Концерт организован при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.