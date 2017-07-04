Организовать школу потребителя предлагают в Казахстане

2017-07-04 12:30 | www.trend.az | 4

Председатель правления «Национальной лиги потребителей Казахстана» Светлана Романовская предлагает организовать в Казахстане школу потребителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что Глава государства Нурсултан Назарбаев четко поставил задачу по вхождению Казахстана в 30-ку наиболее конкурентоспособных стран мира.

«Я знаю точно, что без внедрения потребительского образования и без грамотного потребителя не один госорган этого не достигнет, сколько бы людей там не работало. То есть, нам надо организовать школу потребителя. Мы сейчас делаем вэбинары, но это тоже сейчас на таком не очень большом уровне, потому что мало об этом информации. Мое предложение расширить вот эту базу вовлеченных», - сказала Светлана Романовская.

По ее словам, в России при государственном органе Роспотребнадзоре есть целый институт, который занимается повышением квалификации.

«И не только тех, кто работает в этом госоргане, но и всех заинтересованных. То есть тех, кто хотел бы создать общество защиты прав потребителей. Мы вообще первые в мире разработали учебник и программу для студентов вузов, преподавателей, бакалавров, магистров и докторантов», - добавила Светлана Романовская.