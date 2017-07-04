Бюро обязательного страхования Азербайджана обратилось к владельцам автотранспортных средств с рекомендацией

2017-07-04 12:40 | www.apa.az | 3

Бюро обязательного страхования Азербайджана обратилось к владельцам автотранспортных средств с рекомендацией.

Как сообщили АПА-Экономикс в бюро, в большинстве случаев продающие свои транспортные средства через генеральную доверенность владельцы не аннулируют договора обязательного страхования, что может в дальнейшем привести к нежелательным последствиям. «Так, если за время действия контракта новый владелец совершит аварию, коэффициенты «Малус» (штрафы) в рамках системы «Бонус-Малус» начисляются на имя предыдущего владельца автомобиля. При приобретении новой страховки для другого автотранспортного средства, бывшему владельцу придется платить более высокую страховую премию вследствие ранее приписанных ему штрафных коэффициентов (Малусов). К примеру, если новый владелец автомобиля совершит на нем несколько ДТП, то коэффициенты «Малус», начисляемые на имя бывшего владельца, могут дойти до самой высокой штрафной группы, что в три раза увеличит сумму страхового взноса за будущий полис ОСАГО.

Учитывая это, Бюро обязательного страхования при продаже автотранспортных средств, рекомендует их владельцам аннулировать действующий по отношению к этому автомобилю договор ОСАГО. Для прекращения действия полиса ОСАГО при продаже автомобиля необходимо обратиться в страховую компанию, выписавшую данный полис.

«Для этого достаточно навестить офис компании, изъявив там соответствующее желание и представив документы, удостоверяющие вашу личность, после чего сотрудники компании аннулируют договор ОСАГО, оформленный на ваше имя и действующий по отношению к продаваемому автомобилю. Таким образом, вы обезопасите себя от штрафных коэффициентов (Малусов) вследствие будущих возможных ДТП по вине водителя, приобретшего ваш автомобиль. Кроме того, согласно сообщению, при аннулировании договора страховой компанией вам будет возвращена часть страхового взноса за период до истечения договора, после вычета определенных административных расходов на ведение дел. То есть, если вы, например, прекращаете действие вашего полиса ОСАГО за пять месяцев до истечения его срока, и за прошедший период по вашей вине не происходило ни одного ДТП, страховая компания вычислит сумму, приходящуюся на эти пять месяцев, и вычитав из нее административные издержки вернет вам оставшиеся деньги. В ряде случаев эта сумма может составить вовсе немалую цифру в зависимости от объема двигателя застрахованного автотранспортного средства. Но следует помнить, что ДТП, произошедшие по вашей вине за прошедший в рамках полиса ОСАГО период, могут существенно снизить сумму, подлежащую к возврату, или даже свести ее на нет», - отмечается в сообщении.