Житель Баку до смерти избил гостя – ОБНОВЛЕНО

2017-07-04 13:00 | www.oxu.az | 3

В Баку произошло убийство.

Как передает Oxu.Az, в Управлении полиции Насиминского района сообщили Lent.az, что в доме на улице Имрана Гасымова Малик Гасанов 1972 г.р. на почве конфликта убил своего знакомого Закира Салимова 1951 г.р.

Сообщается, что Закир Салимов пришел в гости к своему знакомому Малику Гасанову. Друзья выпили, после чего М.Гасанов попросил З.Салимова уйти, сказав, что хочет побыть один. На этой почве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого Малик несколько раз ударил гостя по голове тупым предметом. З.Салимов скончался на месте.

М.Гасанов затем добровольно пришел в отделение полиции и сознался в содеянном.

Расследование продолжается.

10:47

В Баку произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на улице Имрана Гасымова Малик Гасанов 1972 г.р. на почве конфликта избил Закира Салимова 1951 г.р.

Полиция задержала М.Гасанова, в его отношении возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

A.M.

