В Ливане вспыхнул пожар в лагере сирийских беженцев

2017-07-04 12:40 | www.trend.az | 5

Крупный пожар произошел на территории лагеря сирийских беженцев в Ливане, одна девочка погибла, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, пожар произошел в ночь на вторник в лагере беженцев в долине Бекаа на востоке страны. О причинах возгорания не сообщается.

В воскресенье сообщалось о крупном пожаре с несколькими жертвами и пострадавшими в лагере сирийских беженцев на востоке Ливана в районе населенного пункта Каб-Ильяс.

В Ливане в последнее время сохраняется крайне жаркая погода. Средние температуры достигают 40°C, что уже привело к пожарам в нескольких районах страны.