SOCAR ведет геофизическую разведку на сухопутной площади в Азербайджане

2017-07-04 12:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Производственное подразделение "Разведгеофизика" управления геофизики и геологии азербайджанской госкомпании SOCAR ведет комплексные геофизические разведовательные работы по региональным нефтегазоносным профилям на территории Евлах-Агджабединского прогиба в Азербайджане, говорится в сообщении SOCAR, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, с целью регионального отслеживания мезокайнозойских отложений и изучения толщины комплексов отложений различного возраста предусмотрены двухмерные сейсмоисследования на четырех профилях нефтегазового района на территории 312 линейных километров, а также гравиметрические и магнитометрические иследования в объеме 340 линейных километров.

"Работы были начаты в апреле текущего года. В настоящее время завершено 176 линейных километров 2D-сейсмики, 235 линейных километров гравиметрических и 245 линейных километров магнитометрических исследований. На основе полученных по отработанным профилям геофизических данных будут составлены карты глубинных срезов различных масштабов, по результатам комплексной интерпретации сейсмоданных будут проведены сейсмостратиграфические исследования. Будут подготовлены графики, отражающие региональные и локальные площади, которые характеризуют изменения гравитационных и магнитных полей, изучена скоростная характеристика среза на основе волнового анализа, а также будут определены зоны слежения за различными видами волн", - сказано в сообщении.

Заказчиком проекта выступило ПО "Азнефть" компании SOCAR.

В состав SOCAR входят производственные объединения (ПО) "Азнефть" (предприятия по добыче нефти и газа на море и суше), "Азерикимья" (предприятия химической промышленности) и "Азеригаз". Также в состав SOCAR входит ряд перерабатывающих и сервисных предприятий, учреждений, занятых геофизическими и буровыми работами. Кроме того, SOCAR обладает активами в Грузии, Турции и Европе.

(Автор: Максим Цурков)

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