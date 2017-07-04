Начался второй этап восстановления Джоджуг Марджанлы

2017-07-04 13:05 | www.apa.az | 4

Директор Фонда социального развития вынужденных переселенцев Сабир Ахмедов сообщил АПА, что для строительства 100 домов в Джоджуг Марджанлы будет очищена территория площадью 17 га. В селе планируется построить новые квартиры, детский сад, больницу на 50 мест, административное здание, отделение почты, а также коммерческие объекты.

Глава Исполнительной власти Джабраилского района Камал Гасанов сообщил АПА, что и второй этап проводимых в Джоджуг Марджанлы строительных работ не будет достаточным для обеспечения в целом населения села домами: «Потому что число населения по сравнению с периодом, когда они покинули это место, выросло в 2 раза. Когда Джоджуг Марджанлы перешел под контроль армян, в селе было 209 домов, 250 хозяйств. А сегодня уже существуют 418 хозяйств, то есть семей. Если в тот период число населения составляло 1070 человек, то сегодня оно выросло до 1500».

Отметим, обладатели 50 квартир, построенных на первом этапе восстановления Джоджуг Марджанлы, были определены путем жеребьевки. Их переезд в поселок начнется завтра.