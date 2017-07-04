Будет создано девять филиалов "Azərxalça"

2017-07-04 12:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - До конца 2017 года планируется создать девять филиалов ОАО "Azərxalça", сказал во вторник Trend председатель правления ОАО, доктор философии по истории, профессор Видади Мурадов.

Сказав, что основными задачами ОАО являются производство, экспорт ковров и ковровых изделий, организация их продажи внутри и за пределами страны, Мурадов добавил, что сегодня в прифронтовой зоне - в поселке Горадиз Физулинского района успешно функционирует первый филиал "Azərxalça".

По его словам, на первом этапе планируется открыть районные филиалы ОАО также в Агдаме, Исмаиллы, Габале, Губе, Хачмазе, Шамкире, Товузе, Агстафе и Газахе, и до конца года четыре из девяти планируемых филиалов будут созданы в прифронтовой зоне. «Это будут Агдамский, Газахский, Товузский и Агстафинский филиалы. В Горадизе сейчас работает замечательный творческий коллектив. Даже в тяжелых условиях мы продолжаем хранить и развивать свое искусство", - сказал Мурадов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)