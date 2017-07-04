Почта Азербайджана открывает новый центр обслуживания граждан

2017-07-04 13:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана - ООО Azerpoct - в ближайшие дни откроет новый центр обслуживания граждан - Şəbəkə в Бинагадинском районе Баку, сказал Trend во вторник источник на рынке почтовой связи страны.

Новый центр расположен на улице Ибрагимпаши Дадашева, 109, и станет четвертым по счету, оказывающим услуги гражданам по принципу "единого окна".

Граждане смогут обратиться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, за подключением к стационарной телефонии, переоформлением номера телефона, оформлением е-подписи, покупкой авиабилетов, а также за получением доступа к другим услугам. Общее число услуг, доступных гражданам через центр Şəbəkə, превышает 100 единиц.

Первый центр Şəbəkə функционирует на базе Главпочтамта по адресу: Баку, ул. Узеира Гаджибейли 36, второй - в Хазарском районе (ул. С. Есенина, 102), третий - в Ясамальском районе столицы на проспекте Гусейна Джавида, квартал 520, дом 19.

Кроме того, новые центры будут также открыты в Сабунчинском районе Баку и в Сумгайыте, а в будущем открытие центров Şəbəkə ожидается и в других крупных городах Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев)

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