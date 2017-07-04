Хорошая новость держателям пластиковых карт!

2017-07-04 13:22 | www.oxu.az | 4

Expressbank, который нацелен на высокое качество обслуживания и удовлетворенность клиентов также отличается выгодными тарифами по банковским продуктам и услугам. Так, комиссия за конвертацию при обналичивании денег с валютных карт в иной валюте, осуществлении онлайн операций и оплат посредством POS-терминалов отныне будет составлять всего 1%. Комиссия за обналичивание денежных средств с пластиковых карт Expressbank-а в банкоматах Expressbank-а составляет 0%.

Но и это не все. Все владельцы пластиковых карт Expressbank-а будут получать «cashback» в размере до 20% обратно на свой счет при осуществлении платежей внутри страны посредством POS-терминалов. Дополнительно ко всему этому в любое время суток вы с легкостью сможете пополнить счет и совершать другие операции по вашему счету посредством Личного кабинета на официальном сайте Банка или платежных терминалов ExpressPay, расположенных в 48 регионах по всей стране.

Для желающих стать владельцем пластиковых карт «Expressbank» стоимость Expresso составляет 5 AZN, VISA Electron/Maestro 6 AZN, а VISA Classic/MasterCard Standart 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта VISA Gold/MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карточку VISA Platinum/MasterCard Platinum. Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания «Expressbank» входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.