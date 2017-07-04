Азербайджанский Expressbank отменил комиссию за обналичивание средств с пластиковых карт

2017-07-04 13:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Expressbank, который нацелен на высокое качество обслуживания и удовлетворенность клиентов также отличается выгодными тарифами по банковским продуктам и услугам. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, комиссия за конвертацию при обналичивании денег с валютных карт в иной валюте, осуществлении онлайн-операций и оплат посредством POS-терминалов отныне будет составлять всего один процент. Комиссия за обналичивание денежных средств с пластиковых карт Expressbank в собственных банкоматах банка составляет 0%.

Но и это не все. Все владельцы пластиковых карт Expressbank будут получать “cashback” в размере до 20 процентов обратно на свой счет при осуществлении платежей внутри страны посредством POS-терминалов. Дополнительно ко всему этому в любое время суток возможно с легкостью пополнить счет и совершать другие операции по счету посредством личного кабинета на официальном сайте банка или платежных терминалов ExpressPay, расположенных в 48 регионах по всей стране.

Для желающих стать владельцем пластиковых карт Expressbank: стоимость Expresso составляет 5 манатов, VISA Electron/Maestro 6 AZN, а VISA Classic/MasterCard Standart - 8 манатов. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP бесплатно будет предоставлена банковская карта VISA Gold/MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP предоставляется карточка VISA Platinum/MasterCard Platinum. Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.