SOCAR увеличит добычу на крупном газовом месторождении

2017-07-04 13:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR планирует в ближайшие три месяца ввести в эксплуатацию две добывающие скважины на морском газоконденсатном месторождении "Булла Дениз", что позволит увеличить добычу на 1,3 миллиона кубометров газа в сутки (почти 0,5 миллиарда кубометров в год), сообщает издание Natural Gas World со ссылкой на SOCAR.

Согласно сообщению, скважина №78, которая бурится с морской платформы №6, будет введена в эксплуатацию в июле, а ее дебит составит 0,5 миллиона кубометров газа в сутки.

"В сентябре будет запущена скважина №123, с которой будет добываться 0,8 миллиона кубометров газа ежесуточно. При этом с каждой из скважин будет добываться 150 тонн конденсата в сутки", - говорится в статье.

SOCAR также планирует в 2018 году ввести в строй еще две добывающие скважины и новую стационарную морскую платформу, строительство которой началось в первом квартале 2017 года. Платформа спроектирована для бурения пяти скважин и будет установлена на 30-метровой глубине моря.

"Ожидаемая ежесуточная добыча с этих двух скважин составит 2,5 миллиона кубометров газа и 500 тонн конденсата", - отмечается в статье.

Месторождение "Булла Дениз" эксплуатируется с 1975 года. За это время на месторождении было добыто более 62 миллиардов кубометров газа и 12 миллионов тонн нефти и газоконденсата.

В настоящее время ежесуточная добыча на месторождении составляет около трех миллионов кубометров газа. Оператором разработки является SOCAR.

(Автор: Максим Цурков)

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