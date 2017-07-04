Посол: «Тело бизнесмена Рашада Гафарова возможно доставят в Азербайджан 12 июля»

2017-07-04 13:37 | www.apa.az | 8

Об этом АПА сообщил посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев.

По словам Ф.Шафиева, консульство помогает семье покойного в вопросе организации отправки тела в Азербайджан.

Посол отметил, что им пока не предоставлена официальная информация о причинах смерти азербайджанского бизнесмена: «Полиция устно озвучила версию о его убийстве. Официального заключения судебно-медицинской экспертизы пока нет.

С 2008 года Рашад Гафаров занимался в Чехии грузоперевозками и организацией продажи гранатового сока. В 2015 году у него возникли проблемы с компанией «Panalpina», они судились в Азербайджане. Затем этот вопрос решился, стороны пришли к согласию. Рашад Гафаров пользовался авторитетом, и у него был положительный имидж в азербайджанской диаспоре в Чехии».

Фарид Шарифов также прокомментировал информацию о том, что у него были деловые отношения с Рашадом Гафаровым: «Эта информация носит клеветнический характер. Я государственный чиновник и у меня не может быть деловых отношений. Эта информация отрицательно влияет на ход следствия, потому что источник не указывается. Все его бизнес-партнеры в Чехии известны. Эту информацию можно приобрести и из интернета. Также известно, с какими компаниями в Азербайджане он работал. Поэтому я считаю, что эта информация служит для того, чтобы отвлечь следствие. Следует принять меры в связи с этой клеветой».

Отметим, вчера чешское телевидение «Nova TV» распространило информацию о том, что труп бизнесмена, руководителя компании «Tern Transport & Trading CZ» Рашада Гафарова был обнаружен в машине.

Сообщается, что на теле были следы ножевых ранений.