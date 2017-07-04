Об азербайджанском актере написали белорусские СМИ

2017-07-04 13:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, ведущий актер Государственного театра юного зрителя Шовги Гусейнов принял участие в XIV Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы" в городе Бобруйск Могилёвской области Беларуси, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В день открытия фестиваля азербайджанский актер поприветствовал участников мероприятия песней известного азербайджанского композитора Тофига Гулиева "Kəndimiz". Также Шовги Гусейнов представил моноспектакль "Контрабас", поставленный по произведению Патрика Зюскинда.

Постановка была с большим интересом встречена зрителями и широко освещена во многих печатных и интернет-изданиях Бобруйска.

Отметим, что фестиваль в этом году посвящен 630-летию Бобруйска, в нем участвовали театральные коллективы и исполнители из 26 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)