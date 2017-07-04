Фестиваль тюркской музыки собрал в Астане более 30 зарубежных исполнителей

2017-07-04 13:51 | www.trend.az | 6

Традиционный фестиваль тюркской музыки «Астана Арқау» проходит в столице в течение 2 дней, с 3 по 4 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало концерта - в «Астана Опера», в 19.00.

В нем принимают участие артисты из Казахстана, Ирана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана, Монголии, Китая и других стран. Для некоторых участников, музыка, которую они исполняют, является в буквальном смысле сакральной. Эта музыка часто используется в традиционных ритуалах и обычаях народов.

Как сообщалось ранее, фестиваль проходит в рамках реализации концепции интеграции тюркского мира, инициированной Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В этом году в Казахстан впервые приехали исполнители тюркского народа салар, проживающего в Китае и тюркской народности афшар, живущей в Иране. Свое искусство в течение этих дней показывают более 30 исполнителей.