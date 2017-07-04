С 12 августа 2017 года в Кыргызстане вступают в силу 18 техрегламентов ЕАЭС

2017-07-04 13:56 | www.trend.az | 7

С 12 августа 2017 года в Кыргызстане вступают в силу 18 технических регламентов Евразийского экономического союза. Они имеют прямое действие на территории всех стран интеграционного объединения и действуют без изъятий. Об этом заявил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров во вторник на пресс-конференции, передает Kabar.

Абакиров отметил, что при этом будет устанавливаться единая система выхода продукции на рынок, применяться единые документы соответствия продукции и единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.

«Все это является элементами системы снижения технических и административных барьеров, то есть главной целью является обеспечение беспрепятственного обеспечения прохождения товаров на территорию всех стран членов ЕАЭС», - подчеркнул он.

Заместитель министра экономики сообщил, что по состоянию на 24 апреля 2017 года практически по всем действующим техническим регламентам отсылочные нормы регулируются национальным законодательством.

«Из 18 техрегаментов, 8 регулируют безопасность пищевой продукции, один является сквозным. При этом важным условием внедрения техрегламентов на пищевую продукцию, является внедрение на предприятиях системы менеджмента ХАССП, представляющую собой систему оценки и контроля опасных факторов продовольственного сырья, технологических продуктов и готовой продукции. Это является гарантией безопасности пищевых производимых продуктов», - сказал Абакиров.

Он также подчеркнул, что в этой связи возникла необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу страны.

«По каждому техническому регламенту определены ответственные государственные органы. Вступление в силу данных техрегламентов позволит сформировать единое правовое поле для обеспечения безопасности продукции и обеспечить защиту таможенной территории от небезопасной и сфальсифицированной продукции с третьих стран», - отметил Абакиров.