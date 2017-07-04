Завтра в Азербайджане будет ветрено, температура воздуха относительно понизится

2017-07-04 13:56 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный южный ветер во второй половине дня сменится усиливающимся северо-западным ветром, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-25, днем - 34-39, в Баку ночью – 22-24, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 24-25, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

Завтра со второй половины дня и до утра 8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются усиление северо-западного ветра, постепенное снижение температуры воздуха на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана завтра без осадков, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 21-26, днем - 35-40, местами 43, в горах ночью - 17-22, днем - 28-33 градуса тепла.

Со второй половины дня среды до утра субботы в некоторых районах ожидается местами усиливающийся северо-западный ветер, с пятницы в ряде северных и западных районов прогнозируются грозовые дожди, в отдельных местах ливневые, возможен град. Температура воздуха 7-8 июля снизится на 4-7 градусов. В реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)