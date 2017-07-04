Встреча глав государств стран-участниц проекта CASA-1000 состоится 6 июля в Душанбе

2017-07-04 13:59 | www.trend.az | 4

Встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000 состоится 6 июля в Душанбе, передает Ховар.

Как сообщили в МИД Таджикистана, в заседании примут участие Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, Премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф и Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Цель проекта CASA-1000 – разумное использование природных ресурсов. Вся инфраструктура для выработки электроэнергии, необходимая для CASA-100, уже имеется. После завершения проекта электричество пойдёт по высоковольтным ЛЭП из Кыргызстана в Таджикистан (477 км), а из Таджикистана – в Афганистан и Пакистан (ещё 750 км). В странах Центральной Азии имеется достаточно избыточной электроэнергии, чтобы обеспечить загрузку этих ЛЭП даже без ввода новых вырабатывающих мощностей.

Этот проект – важнейшая веха в истории сотрудничества между Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Современная и эффективная система ЛЭП CASA-1000 поможет преобразовать этот регион и ознаменует собой важный шаг на пути формирования Регионального рынка электроэнергии в Центральной и Южной Азии (CASAREM). Инициатива CASAREM пойдёт на благо не только этим четырём странам, но также позволит усовершенствовать системы электропередач и стимулировать межрегиональное сотрудничество между странами Центральной и Южной Азии.

Проект CASA-1000 амбициозен, но реализуем. В сравнении с североамериканской (протяжённостью 340000 км) или европейской (230000 км) распределительной сетью проект системы ЛЭП CASA-1000 представляется вполне осуществимым, однако для этого требуется время, долгосрочное планирование и сотрудничество.

Для реализации проекта CASA-1000 был сформирован Межправительственный совет, на первых этапах он обеспечил эффективное региональное сотрудничество. В рамках Межправительственного совета страны совместно принимают решения, касающиеся осуществления проекта, вырабатывают общие подходы и правила, а также используют единообразные технические и экологические нормативы и стандарты обеспечения безопасности. Также предполагается проведение консультаций с общественностью и разработка плана, который позволил бы воспользоваться выгодами от проекта самым разным группам населения.