Книга преподавателя UNEC – новый учебник в университетах Турции (ФОТО)

2017-07-04 14:01 | www.trend.az | 4

Опубликован 3-й учебник преподавателя кафедры «Международные отношения», секретаря факультета Экономики UNEC Парвиза Самедова.

Книга под названием «Гидрополитика Каспийского моря; Отношения Турция-Азербайджан_Грузия» опубликована в известной и авторитетной типографии Турции “Doğu Kütüphanesi”. Книга, состоящая из 5 глав и 280 страниц, посвящена памяти шехидов, подвергнувших геноциду армян. Соавтором книги является высший специалист по гидрополитике Абдулла Юджал Куручум. При создании книги были учтены советы создателя Института международных отношений и гидрополитических стратегических изысканий университета Гаджитепе покойного профессора Али Ихсан Бахыша.

Гидрополитика, одна из новых сфер Международных отношений, в частности связанная с проблемой распределения нефти на Южном Кавказе, с научной и стратегической точки зрения имеет важное значение в исследовании отношений Азербайджан-Грузия-Турция. В книге рассматриваются отношения, развивающиеся между тремя странами. Исследуется позиция разных стран с правового статуса Каспийского моря и дается анализ политическим позициям. Во 2-й главе нашли место вопросы политики расширения круга влияния Каспийского региона. В 3-главе исследуются вопросы превращение Чоругского бассейна в стратегического партнера турецко-грузинских отношений. В 4-й главе напротив к вопросу Каспийского моря сделан подход, исходящий из споров и конкуренции и выявлены причины, способствующие возникновению тройной коалиции в отношениях Азербайджан-Грузия-Турция. Как итог в 5-й главе дается широкая информация о возможностях и рисках, созданных международной политикой и стремительно меняющегося мира на регион и международную политику во главе отношений Азербайджан-Грузия-Турция. Обосновано, что агрессивная политика Армении как и в других областях представляет угрозу также для стран регионов в сфере гидрополитики.

Книга используется в качестве учебника в университетах Турции.

Об UNEC:

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