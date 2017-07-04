Тельман Алиев в эфире за день до смерти – ВИДЕО

2017-07-04 14:20 | www.oxu.az | 4

Сегодня азербайджанских зрителей и читателей потрясло известие о смерти заслуженного артиста Тельмана Алиева. Актер умер утром от сердечной недостаточности.

Как передает Oxu.Az, вчера Т.Алиев принял участие в передаче «Bizimləsən» на телеканале ATV.

Выпуск был посвящен 50-летнему юбилею заслуженного артиста Ильхама Гусейнова. В передачи приняли участие создатели сериала «Vicdan haqqı», в котором снимался актер, его творческие друзья и наставники. Т.Алиев поделился воспоминаниями о Т.Гусейнове.

Представляем вам кадры из передачи:

А.С.

