Иран проводит крупные учения в Каспийском море

2017-07-04 14:30 | www.oxu.az | 4

В Каспийском море стартовали военные учения Военно-морского флота Ирана под кодовым названием «Сила и устойчивая безопасность 96», сообщает Oxu.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Командующий Северным флотом и 4-й зоной ВМС Ирана Ахмадреза Багери сообщил, что масштабные учения проводятся в пять этапов, первый из которых состоялся еще весной.

«Первый этап был проведен в марте. Пятый и последний этап учений состоится в августе 2017 года и охватит более 88 тысяч кв. метров площади в Каспийском море», - заявил Ахмадреза Багери.

Во время учений планируется использовать новое оборудование и вооружение, включая ракетно-космические системы класса «берег-море», системы наблюдения и разведки, подразделения подводных пловцов и команды коммандос.

Н.О.