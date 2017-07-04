Azercell приняла участие в карьерной выставке (ФОТО)

2017-07-04 14:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты провела в Бакинском университете бизнеса карьерную выставку для студентов и выпускников под лозунгом "Первый шаг".

Azercell Telekom в очередной раз приняла участие в выставке, проведенной с целью оказания поддержки студентам и выпускникам в их развитии и будущей карьере. На выставке были представлены три государственных предприятия и 44 частных компаний с 200 вакантными рабочими местами.

Представители компании Azercell проинформировали выпускников, желающих работать в Azercell, а также участников выставки о текущих вакансиях. Сотрудники отдела кадров рассказали о процедуре приема на работу, программах студенческой стипендии и стажировки, а также ответили на интересующие выпускников вопросы. Студенты получили возможность ознакомиться с ситуацией на текущем рынке труда и уровнем востребованности их профессий, установить контакты с работодателями, которым, в свою очередь, представилась возможность выбора потенциальных кадров.

Цель проведения мероприятия - дать рекомендации молодежи, ищущей работу в соответствии с их способностями и навыками, оказание помощи в построении дальнейшей карьеры.

Azercell Telekom всегда оказывает молодежи поддержку в этом направлении. В последние годы по инициативе компании Azercell регулярно организуются "Карьерные дни". Во время подобных ежегодных мероприятий Azercell встречается с талантливой молодежью, заинтересованной работать в компании, информирует их о деятельности и основных принципах работы.

ООО Azercell Telecom - лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора - было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.