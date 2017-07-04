Иран призвал Россию активизировать сотрудничество по Сирии

2017-07-04 14:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани призвал Россию активизировать сотрудничество с Ираном, чтобы предотвратить вмешательство США в сирийский вопрос.

«Обеспечение большей координации между Ираном и Россией в целях предотвращения незаконного вмешательства США в ситуацию в Сирии и защиты территориальной целостности этой страны, а также ее национального суверенитета являются необходимостью», - заявил Шамхани в ходе телефонного разговора с российским коллегой Николаем Патрушевым во вторник, сообщило информационное агентство ILNA.

Стороны также обсудили вопрос сотрудничества между Ираном и Россией в контексте предстоящего в Астане саммита по сирийскому вопросу.

Говоря о недавнем прекращении огня в Сирии, Шамхани добавил, что необходимо принять меры, чтобы террористы не злоупотребляли ситуацией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)