Фуад Ахундов рассказал об истории грампластинок в Азербайджане (ФОТО)

2017-07-04 14:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Многие согласятся с тем, что виниловая пластинка – это, без преувеличения, символ XX века. На них выросло несколько поколений людей.

Виниловые пластинки у каждого человека вызывают практически одинаковые ассоциации – проигрыватели-вертушки, пыльные бумажные конверты с дисками, завалявшиеся на полках, тёплая, шершавая поверхность винила, еле слышный характерный шум в динамиках. И хотя этот носитель звуковой информации был вытеснен со временем кассетами, а затем CD-дисками и mp3, он и сегодня имеет своих ценителей и почитателей во всем мире, которые не просто знают, но на сто процентов уверены, что винил жив и будет ещё жить долго.

В Баку в рамках проекта Vinyl Hendrick’s Club состоялся вечер с известным историком, исследователем, автором и ведущим телевизионного цикла «Бакинские тайны» Фуадом Ахундовым, сообщает Trend Life.

Фуад Ахундов рассказал гостям об истории виниловых пластинок в Азербайджане, о первых азербайджанских музыкантах, которые были записаны на виниловые пластинки в Риге, Варшаве, Киеве и Москве, о таких магазинах грампластинок в Баку как «Восточная лира», «Америка», о компании по звукозаписи на граммофон «Патэ», функционировавшей в столице, о первом музыкальном техникуме Азербайджана, меценатах, поддерживавших культуру музыки в стране, американском изобретателе Эмиле Берлинере, который в 1887 году впервые изобрел граммофон, и т.д.

Фуад Ахундов также выразил благодарность за поддержку в подготовке презентации Азербайджанскому государственному музею музыкальной культуры, который был создан в 1967 году, и где по сей день среди хранятся граммофоны, патефоны и грампластинки.

В рамках мероприятия гости вечера также смогли насладиться диджейской музыкой, исполненной на виниловой пластинке.

(Автор: Вугар Иманов)