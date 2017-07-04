Что делает Хэлли Берри, чтобы в 50 выглядеть на 30 – ФОТО

2017-07-04 14:40 | www.oxu.az | 4

В это трудно поверить, но в прошлом году Хэлли Берри (Halle Berry) отпраздновала 50-летие. Сияющая кожа без намека на морщины, точеная фигура и обезоруживающая улыбка — актриса выглядит как минимум на 20 лет младше своего возраста. Разбираемся, в чем секрет красоты и молодости одной из самых сексуальных актрис Голливуда.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на weekend.rambler.ru.

Хэлли не может представить своей жизни без спорта. Поддерживать фигуру в форме актрисе помогают 30-минутные кардиотренировки с нагрузкой на мышцы пресса, бедра, ягодицы и поясницу. «Я не хочу быть слишком мускулистой, поэтому не делаю силовые упражнения, - говорит Берри. - Я диабетик, поэтому спорт всегда помогал мне контролировать уровень сахара».

Публикация от Halle Berry (@halleberry) Мар 30 2017 в 2:12 PDT

Диагноз «сахарный диабет» Хэлли поставили, когда ей было 19 лет. Девушке пришлось исключить из своего рациона хлеб и сахар и жестко контролировать свой рацион. Диета Берри включает много овощей, а еще актриса старается пить как можно больше воды. Чтобы оставаться в тонусе, актриса пьет протеиновые коктейли, которые заряжают ее энергией на весь день.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) Май 1 2017 в 2:07 PDT

«Моя диета регулирует уровень сахара в крови, - говорит Берри. - Я люблю свежие овощи, курицу, рыбу, пасту и стараюсь питаться четыре раза в день небольшими порциями. От фруктов и красного мяса пришлось отказаться. Мне нравится чувствовать себя сильной и здоровой».

Публикация от Halle Berry (@halleberry) Фев 28 2017 в 5:01 PST

Хэлли старается привить любовь к здоровой пище и своим детям — девятилетней Нале (Nahla) и трехлетнему Масео (Maceo). «Я знаю, что сахар очень вреден для организма, поэтому использую сахарозаменитель ксилит. Конечно, Налу постоянно приглашают на дни рождения, и ей трудно удержаться и не попробовать торт, - рассказывает Хэлли. - Я постоянно рассказываю детям о здоровом питании и стараюсь подавать им хороший пример».

Публикация от Halle Berry (@halleberry) Май 11 2017 в 5:17 PDT

A.C.

