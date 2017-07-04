Глава МИД Узбекистана проведет "Прямой диалог" с согражданами

2017-07-04 14:21 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в среду проведет "Прямой диалог" с согражданами, сообщила во вторник пресс-служба МИД республики.

"Прямой диалог будет происходить на площадке Международного пресс-клуба с участием в формате видеоконференции руководителей всех загранучреждений Узбекистана и недавно открытых региональных представительств МИД", - говорится в сообщении.

Два телеканала будут вести прямую трансляцию этого мероприятия.

По данным пресс-службы, на "Прямой диалог" приглашаются авторы обращений, эксперты, а также представители отечественных и иностранных СМИ.

"При отборе вопросов приоритет будет отдаваться обращениям, в которых затрагиваются проблемы, волнующие и касающиеся большого числа наших сограждан, в том числе и "острые", - отмечается в сообщении.

Все желающие могут задавать интересующие их вопросы через виртуальную приемную министра, а также электронную почту, официальную страницу МИД в Facebook и канал в Telegram.

(Автор: Демир Азизов)