СК AtaInsurance расширила сеть филиалов и представительств

2017-07-04 14:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ОАО AtaInsurance, принимая во внимание рост спроса к страховым услугам и в целях оказания клиентам оперативных и качественных страховых услуг, ввело в эксплуатацию новые филиал «Хатаи» и представительство «Баил». Об этом говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Открытый новый филиал «Хатаи» приступил к деятельности по адресу: город Баку, Наримановский район, ул. академика Гасана Алиева, 105. Новое представительство «Баил» функционирует по адресу: город Баку, Сабаильский район, ул. А. Ягубова, 18.

Просторные и удобные здания полностью отремонтированы, оснащены современным технологическим оборудованием, и приведены в состоянии полной готовности для приема клиентов. Расположение филиала и представительства по доступным адресам, созданные в офисах прекрасные условия, послужат удобству и удовлетворенности клиентов.

Входящее в группу компаний AtaHolding, ОАО AtaInsurance, работает на рынке страхования с 2004 года. Компания, обладая активами почти в 35 миллионов манатов, предоставляет своим клиентам услуги по 28 видам страхования – 24 добровольного и четыре обязательного. AtaInsurance также имеет лицензию на осуществление перестрахования. Является основателем и членом Бюро по обязательному страхованию. В целом, в сеть обслуживания AtaInsurance входят более 40 филиалов, представительств и офисов.