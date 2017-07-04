Украина запретила въезд на территорию страны 70 артистам из России

2017-07-04 14:48 | www.oxu.az | 4

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны 70 артистам из России. Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил спикер ведомства Олег Слободян.

«Запрет на въезд поставлен на три года, причина – незаконное посещение Крыма», - заявил Слободян. Имен артистов он не назвал.

Спикер ведомства также прокомментировал сообщения о том, что украинские пограничники якобы отказали российскому актеру Владимиру Машкову во въезде на Украину.

«Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно, украинские пограничники с ним не имели дело», - сказал Слободян.

По его словам, если Машков появится на границе, то служба будет действовать согласно украинскому законодательству и принимать решение на месте.

Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что запрет на въезд российских артистов «делает воздух чище».

A.C.

