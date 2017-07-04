Верхние строения первой платформы для "Шах Дениз-2" установлены в море (ФОТО)

2017-07-04 14:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Верхние строения блока с жилыми модулями и технологического снабжения новой платформы, построенной в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", установлены на опорный блок на точке на контрактной площади, говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan, распространенном во вторник.

Строения были отправлены на точку на барже STB-1 в воскресенье утром и около 18:00 были доставлены на место установки.

"Утром третьего июля была начата подготовка к работам по монтажу верхних строений на опорном блоке, установленном там ранее. С помощью баржи установка верхних строений была успешно произведена с большой точностью, после чего STB-1 взяла обратный курс. Накануне вечером на платформу были доставлены первые жители – менеджер и наладочно-монтажная команда, которые начали подготовку к наладочно-монтажным работам", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент BP по проектам Юэн Драммонд, слова которого приводятся в сообщении, первая платформа "Шах Дениз-2" уже на месте, верхние строения успешно установлены на опорный блок.

"Это очень хорошая новость. Кроме того, все прошло абсолютно безопасно. Поздравляю и благодарю каждого, чей труд был вложен в успех этой грандиозной операции на каждом этапе проекта", - сказал Драммонд.

Строительство верхних модулей для платформы "Шах Дениз-2" велось на производственной площадке консорциума Azfen-Tekfen.

Ранее консорциум "Шах Дениз" уже отправил в море два опорных блока платформы.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Автор: Максим Цурков)

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