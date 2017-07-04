В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа

2017-07-04 15:09 | www.apa.az | 5

Первая личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что время встречи предварительно согласовано на 7 июля.

Отметим, саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров на полях саммита. СМИ уже выдвигают предположения, какую повестку обсудят лидеры двух стран. Среди возможных тем называют ситуацию в Сирии и в Украине.