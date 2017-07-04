В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа

2017-07-04 15:00 | www.oxu.az | 4

Первая личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля «на полях» саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Согласована, 7-го (июля)», - сказал Ушаков журналистам.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров «на полях» саммита. СМИ уже выдвигают предположения, какую повестку обсудят лидеры двух стран. Среди возможных тем называют ситуацию в Сирии и на Украине.

Н.О.